Загруженность подмосковных дорог утром 14 июля составила четыре балла

14 июля 2025, 10:49

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе.





«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-4 «Дон» и на следующих шоссе: Энтузиастов, Щёлковское, Симферопольское, Рублёво-Успенское, Пятницкое, Новорязанское, Носовихинское, Можайское, Минское, Ленинградское, Каширское, Волоколамское и Варшавское», — говорится в сообщении.