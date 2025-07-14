Загруженность подмосковных дорог утром 14 июля составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-4 «Дон» и на следующих шоссе: Энтузиастов, Щёлковское, Симферопольское, Рублёво-Успенское, Пятницкое, Новорязанское, Носовихинское, Можайское, Минское, Ленинградское, Каширское, Волоколамское и Варшавское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало свыше 1,135 млн машин. Это на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.