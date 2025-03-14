Загруженность подмосковных дорог утром 14 марта составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 14 марта, составила четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали более миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе также напомнили, что сегодня в столичном регионе ожидается штормовой ветер и дожди, и призвали водителей быть крайне внимательными за рулём и не оставлять машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.
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Лев Каштанов