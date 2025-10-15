Загруженность подмосковных дорог утром 15 октября достигла шести баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На шесть баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Основные пробки наблюдаются на 16 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня выехали более миллиона автомобилей. Это на 1,6% больше, чем в среднем в прошлом месяце.