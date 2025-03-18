Загруженность подмосковных дорог утром 18 марта достигла шести баллов

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 18 марта, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. На дорогах региона зафиксировано 1 млн автомобилей, что на 2% больше по сравнению с обычным трафиком прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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Дайана Хусинова