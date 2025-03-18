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Загруженность подмосковных дорог утром 18 марта достигла шести баллов

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Утром 18 марта, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. На дорогах региона зафиксировано 1 млн автомобилей, что на 2% больше по сравнению с обычным трафиком прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные пробки наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон», М-9 «Балтия» и на таких шоссе, как Ленинградское, Ярославское, Щёлковское, Носовихинское, Каширское, Симферопольское, Варшавское, Киевское, Боровское, Минское, Можайское, Рублёво-Успенское, Волоколамское, Пятницкое шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров.

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Красногорский ЖК «М_5» признан лучшей новостройкой в Подмосковье
18 марта 2025, 09:33

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Красногорск продолжается строительство жилого комплекса «М_5». Проект включает два клубных дома, расположенных на закрытой территории с тщательно продуманным благоустройством, которое разделяет общественные пространства на активные и спокойные зоны, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
ЖК находится рядом с Москвой-рекой, вдали от загруженных магистралей и промышленных объектов. В домах предусмотрены удобные подъезды на уровне земли, кладовые для хранения вещей, помещения для колясок, просторные лобби и подземный паркинг.

Комплекс обладает удобной транспортной доступностью: предусмотрены выезды на Ильинское, Новорижское, Волоколамское шоссе и МКАД, а также в шаговой доступности расположена станция МЦД «Павшино».

Проект, реализуемый девелопером «Садовое кольцо», стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области» на градостроительном конкурсе «ТОП ЖК-2025». Жюри оценивало номинантов по 133 критериям, включая актуальность архитектурных решений, качество строительства, экономическую устойчивость, энергоэффективность и уровень благоустройства. Особое внимание было уделено комплексному развитию территории и озеленению.

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Глава Раменского округа проверил готовность техники к пожароопасному периоду
18 марта 2025, 09:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В преддверии пожароопасного сезона 2025 года был проведён смотр сил и средств, задействованных в предотвращении и ликвидации природных пожаров, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
В ходе проверки глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев оценил готовность подразделений к выполнению поставленных задач, их техническое оснащение и экипировку. Особое внимание уделялось профилактическим мерам и эффективному взаимодействию всех служб, участвующих в тушении возгораний.

«Хочу подчеркнуть, что эффективная работа по предотвращению и ликвидации пожаров начинается с раннего выявления угроз и оперативного реагирования. Важно, чтобы все организации и территориальные управления были готовы к любым вызовам, а также активно участвовали в проведении разведки и оповещении всех компетентных служб», — написал Малышев в социальных сетях.

Эдуард Малышев поблагодарил участников смотра за их самоотверженный труд и высокий профессионализм, подчеркнув, что благодаря слаженной работе можно снизить количество пожаров и минимизировать их последствия.

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#труд
#пожарная безопасность
#раменский городской округ
#подмосковье
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Дорожники Московской области отремонтировали знаки в десяти округах
17 марта 2025, 17:58

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт и восстановление дорожных знаков на 12 региональных трассах в десяти округах Подмосковья. Работы коснулись выцветших, поврежденных и отсутствующих знаков, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Приведены в порядок дорожные указатели на улицах нескольких городов: Грузовой в Пущине, Девичье Поле в Коломне, Дмитрия Благоева в Зарайске, Гагарина в Жуковском, Электрификации в Раменском и Клемента Готвальда в Подольске.

Также ремонт знаков выполнен в небольших населённых пунктах. В их числе улицы Загорская в СНТ Дмитровский Дмитровского округа, Берёзовая в деревне Жеребятьево (г. о. Домодедово) и Липовая в посёлке ВНИИССОК Одинцовского округа. В Пушкинском округе обновлены знаки на 1-й Станционной улице в рабочем посёлке Правдинский, на Шоссейной улице в дачном посёлке Зеленоградский и на дороге в деревне Зимогорье.

Как подчеркнули в ведомстве, отсутствие или повреждение знаков создаёт потенциальную опасность для водителей, усложняя оценку дорожной обстановки и увеличивая вероятность ДТП. Именно поэтому такие работы выполняются оперативно.

Сотрудники Мосавтодора регулярно инспектируют состояние дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание элементам, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, искусственные неровности и освещение. При выявлении неисправностей их оперативно устраняют.

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#дороги
#транспорт
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На работу в Шатурскую больницу с начала года вышли пять новых врачей
17 марта 2025, 17:57

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Пять новых врачей устроились на работу в Шатурскую больницу с начала текущего года — терапевт, рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог и кардиолог, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Нового врача-кардиолога Замиру Хусаинову приняли в штат в начале марта. Замира Хусаинова окончила Ташкентский мединститут в 1982 году. Затем прошла интернатуру по терапии, а в 2020 году — переподготовку по кардиологии.

«Работы предстоит много, нужно помочь жителям не допускать болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Поэтому, прежде всего, буду настраивать население на регулярную профилактику и обследования», — сказала Замира Хусаинова.
Приём она проводит три дня в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Направление можно получить у своего терапевта.

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#здравоохранение
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В театре «Мелихово» состоится премьера спектакля по произведениям Николая Носова
17 марта 2025, 17:42

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

30 марта в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» (г. о. Чехов) состоится премьера спектакля «Фантазёры», созданного по мотивам рассказов Николая Носова, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Зрителей ждет увлекательная и поучительная история о приключениях неразлучных друзей, которые любят фантазировать, но при этом остаются честными, верными и преданными друг другу. Во время новогодних каникул гости музея уже могли увидеть фрагмент постановки, а теперь Мелиховский театр представит её в полном формате.

Книги Николая Носова, на которых выросло не одно поколение, учат дружбе, смелости и умению принимать правильные решения в непростых ситуациях. Новый спектакль понравится как детям, так и взрослым, позволяя последним вспомнить своё детство.

Начало показа в 12:00. Возрастное ограничение: 6 . Адрес: Московская область, г. о. Чехов, с. Мелихово.

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