Загруженность подмосковных дорог утром 18 марта достигла шести баллов

Утром 18 марта, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. На дорогах региона зафиксировано 1 млн автомобилей, что на 2% больше по сравнению с обычным трафиком прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.