Загруженность подмосковных дорог утром 2 апреля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 2 апреля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные пробки наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехал миллион машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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