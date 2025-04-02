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Загруженность подмосковных дорог утром 2 апреля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 2 апреля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные пробки наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехал миллион машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Жители Московской области могут выиграть президентский грант
02 апреля 2025, 09:49

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Открылся первый конкурс Президентского фонда природы. Победители смогут получить гранты на поддержку экологических и природоохранных проектов, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Конкурс предоставляет уникальную возможность для тех, кто работает над проектами по сохранению редких видов животных и растений, защите ценных экосистем, экологическому образованию и волонтёрству.

«В Подмосковье есть множество энтузиастов, неравнодушных людей, экологически ответственных предприятий, организаций, объединений, которые могут достойно представить регион на конкурсе. Доказательством этого являются успешные инициативы, которые ежегодно участвуют в нашей Ярмарке экологических проектов. Грантовая поддержка Президентского фонда поможет реализовать подмосковные идеи и разработки», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В конкурсе могут принять участие граждане, работающие индивидуально или в группах до пяти человек, некоммерческих организации и консорциумы из двух–трёх юридических лиц.

Мероприятие пройдёт в два этапа: сперва участники покажут свои проектные идеи, а экспертный совет отберёт наиболее перспективные из них. Затем финалисты первого этапа доработают свои проекты, после чего снова пройдут оценку экспертов.

Результаты конкурса будут объявлены в августе, а поддержанные проекты начнут реализовываться с 1 сентября. Более подробную информацию об условиях участия можно найти на сайте.

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Житель Долгопрудного угнал машину курьера и уехал в соседний двор
02 апреля 2025, 09:45

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В Долгопрудном задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что мужчина увидел рядом с одним из домов по улице Набережная в Долгопрудном припаркованную иномарку с заведённым двигателем. Ключ зажигания был в замке, а двери не заперты. Злоумышленник сел за руль и уехал в соседний двор», — говорится в сообщении.
Водитель машины заявил об угоне. Он рассказал, что работает курьером и что ему нужно было срочно доставить заказ, поэтому он оставил заведённый двигатель.

Полиция установила и задержала угонщика. Задержанный заявил, что хотел «проучить» водителя за оставленный без присмотра автомобиль.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и отпустили под подписку о невыезде.

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В истринском коттеджном посёлке «Кембридж» построили ещё один дом
02 апреля 2025, 09:27

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ещё один таунхаус построили в жилом комплексе «Кембридж», расположенном в деревне Красный Посёлок муниципального округа Истра, новостройке выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Всего в рамках создания коттеджного посёлка «Кембридж» запланированы семь очередей строительства, включающих полноценную социальную инфраструктуру. Здесь уже работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, есть творческие мастерские для детей с уроками вокала, актёрского мастерства, рисования и акробатики, завершено строительство школы на 594 места», — говорится в сообщении.
На территории посёлка, стилизованного под английский городок, установлено несколько игровых площадок для детей разных возрастов, а на Большом бульваре ведётся строительство спортивной площадки.

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Строительная готовность гимназии №23 в Химках составляет 20%
02 апреля 2025, 09:17

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Сходня городского округа Химки на улице Чапаева идёт капитальный ремонт гимназии № 23. На сегодняшний день подрядчик выполняет общестроительные работы, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Строительство ведется в рамках региональной государственной программы и национального проекта «Молодёжь и дети». На объекте задействовано 25 человек, общая строительная готовность составляет 20%. Рабочие занимаются монтажом перегородок, штукатурными работами и установкой инженерных сетей.

В процессе ремонта зданию будет придан новый облик, а все инженерные системы, радиаторы, сантехника, окна и двери будут заменены. Строители выполнят внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обновят входную группу и благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, в рамках капитального ремонта планируется замена мебели. Завершение всех работ запланировано на август 2025 года.

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В Ленинском округе выявили «резиновую» квартиру для мигрантов
02 апреля 2025, 09:11

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы десять иностранных граждан, выявили полицейские в одном из домов в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверку соблюдения иностранцами режима пребывания на территории Российской Федерации проводили участковые уполномоченные. Они выяснили, что хозяйка квартиры в Купелинке поставила на миграционный учёт десять человек, однако места для проживания им не предоставила», — говорится в сообщении.
Хозяйку квартиры задержали, завели против неё уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.

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