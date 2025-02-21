Загруженность подмосковных дорог утром 21 февраля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 21 февраля, пробки отмечаются на тринадцати шоссе при движении в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Центр безопасности дорожного движения области.
«Основные сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области сегодня утром насчитали свыше 789 автомобилей, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Читайте также:
В Мострансавто рассказали, где невозможен бесплатный проезд по социальной карте
В Подмосковье рассказали, как будет ходить общественный транспорт 23 февраля
На дорогах Подмосковья за три дня ликвидировали более 12 тысяч ям
Лев Каштанов