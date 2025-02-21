Загруженность подмосковных дорог утром 21 февраля составила четыре балла

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 21 февраля, пробки отмечаются на тринадцати шоссе при движении в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Центр безопасности дорожного движения области.