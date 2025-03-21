Загруженность подмосковных дорог утром 21 марта составила четыре балла

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 21 марта загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на трассах региона зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, что на 2% превышает средний показатель прошлого месяца.
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Дайана Хусинова