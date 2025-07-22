Загруженность подмосковных дорог утром 22 июля составила четыре балла

22 июля 2025, 10:04

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 22 июля, составляет четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на двух федеральных трассах и десяти вылетных шоссе.





«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское. Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.