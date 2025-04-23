Загруженность подмосковных дорог утром 23 апреля составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 23 апреля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Заторы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехал миллион машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов