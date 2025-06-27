Загруженность подмосковных дорог утром 27 июня составила четыре балла

27 июня 2025, 10:04

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 27 июня, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Основные сложности с проездом отмечаются на одиннадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.