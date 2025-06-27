Загруженность подмосковных дорог утром 27 июня составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 27 июня, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Основные сложности с проездом отмечаются на одиннадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более миллиона машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе также предупредили, что сегодня в регионе возможны дожди, и призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.