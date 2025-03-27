Загруженность подмосковных дорог утром 27 марта составила четыре балла

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 27 марта загруженность дорог Подмосковья достигла 4 баллов. На дорогах региона было зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 1,5% превышает средние значения прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные сложности с проездом зафиксированы
на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а еще на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителям рекомендуется проявлять особую внимательность, а также избегать резких манёвров, водить плавно и заранее снижать скорость перед перекрёстками и местами скопления людей. Читайте также:
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Дайана Хусинова