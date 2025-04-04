Загруженность подмосковных дорог утром 4 апреля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на уро пятницы, 4 апреля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, основные пробки отмечаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали свыше одного миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов