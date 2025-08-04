Загруженность подмосковных дорог утром 4 августа составила четыре балла

04 августа 2025, 10:21

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти оценивается загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.





Сложности с проездом отмечаются на шестнадцати вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Заторы наблюдаются на двух федеральных трассах: М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.