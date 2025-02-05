Загруженность подмосковных дорог утром 5 февраля составила четыре балла

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 5 февраля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, сложности с проездом наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные заторы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали около 837 тысяч автомобилей, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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