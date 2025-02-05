Загруженность подмосковных дорог утром 5 февраля составила четыре балла

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 5 февраля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, сложности с проездом наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.