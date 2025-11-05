Загруженность подмосковных дорог утром 5 ноября составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Пробки наблюдаются на 18 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали более миллиона машин. Это на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.