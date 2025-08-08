Загруженность подмосковных дорог утром 8 августа составила три балла

08 августа 2025, 09:56

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Всего на три балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





При этом на семи вылетных магистралях наблюдаются заторы.





«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Носовихинское и Ленинградское», — говорится в сообщении.