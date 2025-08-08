Загруженность подмосковных дорог утром 8 августа составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Всего на три балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
При этом на семи вылетных магистралях наблюдаются заторы.
«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Носовихинское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги московской области этим утром выехали более миллиона автомобилей, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и воздерживаться от резкого маневрирования.