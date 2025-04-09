Загруженность подмосковных дорог утром 9 апреля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти максимальных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 9 апреля, пробки отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и четырёх шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные заторы наблюдаются на трассах М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Минское, Каширское и Щёлковское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше 833 тысяч машин, что на 4,2% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе напомнили, что сегодня днём в регионе местами ожидается снег и возможна гололедица, поэтому водителям следует быть максимально внимательными, держать дистанцию, не превышать скорость, избегать резких маневров и заранее притормаживать у пешеходных переходов.
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Лев Каштанов