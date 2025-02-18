Загруженность подмосковных утром 18 февраля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 18 февраля, сложности с проездом зафиксированы при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы в сторону столицы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали 824 тысячи машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов