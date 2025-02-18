Загруженность подмосковных утром 18 февраля составила четыре балла

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 18 февраля, сложности с проездом зафиксированы при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.