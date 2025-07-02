«Захотел прокатиться»: подмосковные росгвардейцы поймали угонщика
Сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье подозреваемого в угоне машины
31-летнего жителя города Луховицы задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в угоне автомобиля «Лада». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Информацию о произошедшем угоне сотрудники Росгвардии получили, находясь в патруле. Владелец машины рассказал, что оставил автомобиль на стоянке в Луховицах, ушёл в магазин, а когда вернулся, обнаружил пропажу», — говорится в сообщении.Вскоре росгвардейцы обнаружили угнанную машину в Коломне — в районе Окского проспекта. Правоохранители задержали угонщика, который рассказал, что на преступление его толкнуло внезапно возникшее желание прокатиться.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.