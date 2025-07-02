В Красноярском крае горит деревообрабатывающий комбинат — видео
«112»: площадь Лесосибирского ЛДК-1, охваченная огнём, составляет 6 тыс. кв. м
Пожар вспыхнул на территории Лесосибирского лесопильно-деревообрабатывающего комбината (ЛДК-1) в Красноярском крае. Как пишет телеграм-канал «112», площадь, охваченная огнём, составляет 6 тыс. кв. м.
Уточняется, что загорелась щепа, тушить её практически невозможно. Основная задача спасательных служб — локализовать возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал.
Лесосибирский ЛДК-1 является одним из крупнейших в стране производителей пиломатериалов.
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