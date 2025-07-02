Неизвестный преследовал девятилетнюю девочку в Челнах — видео

Mash Iptash опубликовал видео, на котором мужчина преследует девочку в Челнах
Фото: iStock/howtogoto

Неизвестный преследовал девятилетнюю девочку в Набережных Челнах. Соответствующие видео есть в распоряжении телеграм-канала Mash Iptash.



На помощь школьнице пришёл мужчина на велосипеде: он увидел, что девочка в опасности, и решил проводить её. Только после этого преследователь отступил.



Приехавший отец девочки не смог найти странного незнакомца. По данным Mash Iptash, его уже вычислили активисты.

Анастасия Чубина

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