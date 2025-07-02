Неизвестный преследовал девятилетнюю девочку в Челнах — видео
Mash Iptash опубликовал видео, на котором мужчина преследует девочку в Челнах
Неизвестный преследовал девятилетнюю девочку в Набережных Челнах. Соответствующие видео есть в распоряжении телеграм-канала Mash Iptash.
На помощь школьнице пришёл мужчина на велосипеде: он увидел, что девочка в опасности, и решил проводить её. Только после этого преследователь отступил.
Приехавший отец девочки не смог найти странного незнакомца. По данным Mash Iptash, его уже вычислили активисты.
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