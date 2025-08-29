Зал для фехтования в Дубне отремонтируют до 25 сентября

29 августа 2025, 22:29

Видео: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне отремонтируют зал, в котором проходят тренировки по фехтованию для 30 спортсменов и городские соревнования. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.





В этом зале ежегодно проводятся несколько десятков турниров. Юные фехтовальщики Дубны только за текущий год завоевали около двух десятков медалей на соревнованиях разного уровня.

«Решение о модернизации фехтовального зала мы приняли, поскольку ремонта здесь не было с тех пор, как его оборудовали для работы этой секции. Требовалось обновить систему освещения, переместить светильники, освежить помещение», – отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров