Зал для фехтования в Дубне отремонтируют до 25 сентября
Видео: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне отремонтируют зал, в котором проходят тренировки по фехтованию для 30 спортсменов и городские соревнования. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.
В этом зале ежегодно проводятся несколько десятков турниров. Юные фехтовальщики Дубны только за текущий год завоевали около двух десятков медалей на соревнованиях разного уровня.
«Решение о модернизации фехтовального зала мы приняли, поскольку ремонта здесь не было с тех пор, как его оборудовали для работы этой секции. Требовалось обновить систему освещения, переместить светильники, освежить помещение», – отметил глава городского округа Дубна Максим ТихомировРемонт в этом спортзале довольно специфический. На стену закрепили защитное покрытие из алюминия, чтобы на тренировках ей больше не наносили повреждения шпагами. Светильники заменят на новые и переместят их ряды так, чтобы они располагались ровно над дорожками для фехтования.
Уже обновили стены, на очереди – напольное покрытие и потолочная плитка. Заменят защитные экраны радиаторов отопления. Косметический ремонт в раздевалке уже завершён.
В соответствии с контрактом, ремонтные работы в фехтовальном зале закончатся не позднее 25 сентября.