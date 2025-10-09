В Шатуре обсудили переселение жильцов аварийных домов в новую пятиэтажку
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Пятиэтажный дом построили в посёлке Туголесский Бор муниципального округа Шатура для жильцов 11 авариных зданий. Новосёлы встретились с представителями администрации округа, застройщика и управляющей компании и обсудили с ними устранение выявленных недостатков постройки. Об этом сообщает пресс-служба округа.
Впечатлениями о новой квартире поделилась Валентина Князева, переехавшая сюда из дома №10/7 по Советской улице.
«В новой квартире мне всё очень понравилось, всё сделано по уму, всё предусмотрено. Хочется немного окультурить балкон, поменять патрон для лампочки в ванной, и можно заезжать», — сказала Валентина Князева.Новосёлы также обсудили отопление. Систему смонтировали по всем правилам и запустили в эксплуатацию. Но для обеспечения комфортной температуры в квартирах не хватает мощности котельной. Ситуация нормализуется, как только запустят дополнительный котел.
Сейчас переселенцы из аварийного жилья занимаются оформлением документов на квартиры и обустраиваются на новом месте.