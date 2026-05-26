Замена домофона обошлась пенсионеру из Лобни в 2,5 млн рублей

26 мая 2026, 16:55

Мошенники выманили у 71-летнего Лобни два с половиной миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала пожилому мужчине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей управляющей компании и под предлогом замены кодового замка на подъезде попросила назвать код из СМС. Сразу после этого разговор прервался, а потом поступил звонок от неизвестного, который сказал, что с пенсионером связались мошенники, и продиктовал телефон, по которому нужно перезвонить.





«На звонок ответил лжесотрудник Росфинмониторинга. Он сказал, что на имя пенсионера оформили доверенность на человека, который финансирует ВСУ. И чтобы спасти сбережения и избежать уголовной ответственности, нужно снять деньги со счёта, упаковать в полиэтиленовый пакет и отправить с водителем такси», — говорится в сообщении.