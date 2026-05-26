В Пермском крае дерево упало на подростка из-за сильного ветра
В Пермском крае погибла 17-летняя девушка. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на подростка упало дерево.
Трагическое происшествие случилось днём 26 мая на фоне непогоды. На городском пляже из-за сильного порыва ветра дерево рухнуло на несовершеннолетнюю. Спасти девушку не удалось.
В настоящий момент в регионе дует сильный ветер, порывы достигают 22 метров в секунду. Такая погода с лёгкостью ломает деревья. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.
Ранее сообщалось о шокирующем происшествии в Казани. В центре города 20-летний парень внезапно напал на школьника и начал душить его у многоквартирного жилого дома.
