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Замена домофона обошлась жителю Подмосковья в 2,2 млн рублей

оригинал Фото: istockphoto.com/Дмитрий Коростылев

Телефонные мошенники выманили у 23-летнего жителя Щёлкова более 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Сначала молодому человеку позвонили неизвестные, рассказали, что в подъезде будут менять домофон, и попросили назвать код из СМС, чтобы подтвердить заказ на ключи. Когда он это сделал, разговор прервался. А потом начались звонки от лжесотрудников Минцифры, Росфинмониторинга и силовых структур.

«Злоумышленники убелили своего собеседника, что его личными данными завладели преступники, которые планируют от его имени переводить деньги ВСУ. И чтобы избежать уголовной ответственности, нужно «обнулить кредитный потенциал», а деньги передать «для декларирования» посыльному», — говорится в сообщении.
Молодой человек так и сделал, а когда понял, что его обманули, обратился в полицию.

Оперативники сумели задержать 23-летнюю жительницу Красногорска, которая исполняла в мошеннической схеме роль курьера. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступления.
Лев Каштанов

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