Замена домофона обошлась жителю Подмосковья в 2,2 млн рублей

04 августа 2026, 15:10

оригинал Фото: istockphoto.com/Дмитрий Коростылев

Телефонные мошенники выманили у 23-летнего жителя Щёлкова более 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала молодому человеку позвонили неизвестные, рассказали, что в подъезде будут менять домофон, и попросили назвать код из СМС, чтобы подтвердить заказ на ключи. Когда он это сделал, разговор прервался. А потом начались звонки от лжесотрудников Минцифры, Росфинмониторинга и силовых структур.





«Злоумышленники убелили своего собеседника, что его личными данными завладели преступники, которые планируют от его имени переводить деньги ВСУ. И чтобы избежать уголовной ответственности, нужно «обнулить кредитный потенциал», а деньги передать «для декларирования» посыльному», — говорится в сообщении.