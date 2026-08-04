Группа москвичек заманивала мужчин на подставные свидания с завышенными счетами
Прокуратура Москвы передала в суд уголовное дело в отношении семи человек. Как сообщили в ведомстве, организаторов обвиняют в проведении фиктивных свиданий.
По версии следствия, девушки находили мужчин в социальных сетях, вступали с ними в переписку и через некоторое время приглашали на встречу. Во время свидания они приводили новых знакомых в кафе на Ленинградском проспекте.
В заведении установили завышенные цены: бокал шампанского обходился посетителям в шесть тысяч рублей, сырная тарелка стоила 3,8 тысячи, мясная нарезка — 4,2 тысячи рублей. Причём под видом дорогих марок посетителям наливали дешёвое шампанское, а у заведения не оказалось лицензий и кассового аппарата.
Некоторые пострадавшие обратились в полицию. Всего насчитали десять человек, которые отдали за такие свидания более 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обвинения предъявили трём мужчинам и четырём женщинам.
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