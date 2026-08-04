Одинокий бегун столкнулся с медведем
В американском штате Айдахо произошел инцидент с участием дикого животного: на горной тропе медведь напал на бегуна. Об этом информирует издание The Cool Down.
Происшествие случилось утром в пятницу на маршруте Aspen Loop, расположенном на территории парка Henrys Lake State Park. Мужчина совершал пробежку по лесу, когда внезапно столкнулся с хищником.
Зверь набросился на спортсмена и нанес ему травмы. Несмотря на полученные повреждения, пострадавший вместе со своей собакой, которая цела, сумел самостоятельно добраться до безопасного места и вызвать экстренные службы. Впоследствии бегуна госпитализировали, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Сотрудники лесничества и шериф округа Фримонт провели осмотр места происшествия, задействовав наземные группы и беспилотные летательные аппараты. Однако поблизости не обнаружили признаков присутствия медведей. Поскольку нападение квалифицировали как случайную встречу, а свидетельств того, что хищники обитают в этом районе, не нашли, власти не стали принимать дополнительных мер по отлову животных. Тем не менее, в целях безопасности систему троп в парке закрыли на неделю.
В ведомстве напоминают, что на парковой территории водятся медведи, и одинокие бегуны находятся в зоне повышенного риска из-за возможности внезапной встречи с дикими животными. Посетителям рекомендуют передвигаться группами, создавать шум, иметь при себе перцовый баллончик для отпугивания медведей и по возможности избегать прогулок в сумеречное время.
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