Одинокий бегун столкнулся с медведем

04 августа 2026, 14:56

Бегун выжил после нападения медведя в США

Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

В американском штате Айдахо произошел инцидент с участием дикого животного: на горной тропе медведь напал на бегуна. Об этом информирует издание The Cool Down.