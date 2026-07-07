Популярную тиктокершу застрелили в Lamborghini

07 июля 2026, 08:47

CBS: TikTok-блогера из США DreamDoll Brii застрелили в Lamborghini

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Американская блогерша погибла во время стрельбы во Флориде. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные местной полиции.