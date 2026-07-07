Популярную тиктокершу застрелили в Lamborghini
Американская блогерша погибла во время стрельбы во Флориде. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные местной полиции.
Жертвой нападения стала 21-летняя Брианна Джонсон, которая также известна в интернете под псевдонимом DreamDoll Brii. На нее подписаны более 500 тысяч человек в TikTok.
Трагедия произошла ранним утром 5 июля в городе Мирамар. Девушка находилась в салоне автомобиля Lamborghini Urus вместе с двумя мужчинами. В какой-то момент к ним с водительской стороны пристроился белый седан, из которого неизвестные открыли огонь. Всего они произвели более десяти выстрелов.
После обстрела машина потеряла управление, выехала за пределы перекрестка и врезалась в жилой дом. По словам местных, сначала они приняли звуки стрельбы за салют.
По информации организации Gun Violence Archive, за праздничные выходные в США от огнестрельных ранений погибли сто человек, а массовая стрельба происходила 20 раз.
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