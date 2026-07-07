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Третья за неделю школьница пропала в российском регионе

В Кызыле ищут пропавшую 15-летнюю девочку
Фото: iStock/blinow61

В Кызыле пропала третья за неделю школьница — 15-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по республике.



Подросток вышел из дома 4 июля на улице Беспалова и до сих пор не вернулся. Приметы школьницы: рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, в день исчезновения она была одета в белые шорты. Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят обратиться в полицию.

Ранее в Тыве пропали две девочки 12 и 13 лет. Вечером 1 июля они ушли в направлении реки Енисей и с тех пор не выходили на связь. К поискам привлекли более тысячи человек, возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» прекратили поиски женщины, пропавшей в Ачинске вместе с пятилетней дочерью.

Лидия Пономарева

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