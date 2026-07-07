Третья за неделю школьница пропала в российском регионе

07 июля 2026, 08:16

В Кызыле ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Фото: iStock/blinow61

В Кызыле пропала третья за неделю школьница — 15-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по республике.