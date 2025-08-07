На железнодорожной станции Бронницы провели рейд по безопасности

07 августа 2025, 14:34

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Рейд по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте провели на станции Бронницы в Раменском муниципальном округе в четверг, 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Участие в рейде приняли молодогвардейцы, представители администрации округа, территориального управления «Кузнецовское», сотрудники ЦППК, РЖД и линейной полиции. Пассажирам объясняли правила безопасного поведения на объектах ж/д инфраструктуры и раздавали тематические брошюры.



Главный эксперт сектора транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского округа Виталий Кубраков рассказал, что рядом со станцией Бронницы находится автобусная остановка, и люди часто торопятся на автобус, нарушая при этом правила. Он отметил, что необходимости в этой опасной спешке нет.





«Летом автобусное сообщение работает более интенсивно: количество транспорта на линии увеличено и интервалы между автобусами уменьшены. Поэтому не нужно бежать на автобус: следующий придёт уже через несколько минут», — пояснил Виталий Кубраков.