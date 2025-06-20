Зампред правительства Подмосковья Духин обсудил с производителями напитков развитие отрасли

20 июня 2025, 19:18

Духин обсудил с производителями напитков развитие отрасли

оригинал Фото: пресс-служба АО «АБ ИнБев Эфес»

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин провёл на полях Петербургского международного экономического форума встречу с руководством Группы Компаний АО «АБ ИнБев Эфес». Обсуждали развитие отрасли производства напитков.





Компания объединяет 11 пивоваренных и три солодовенных завода, расположенных в разных регионах страны, в том числе в Подмосковье. Предприятие в городском округе Клин – один из крупнейших заводов АО «АБ ИнБев Эфес».

«Эта компания – один из лидеров отечественного пивоваренного рынка. Сейчас активно развивает направление безалкогольных напитков. Предприятия в её составе полностью обеспечивают себя ячменём и прочими зерновыми культурами отечественного производства. Такие крупные заводы стимулируют развитие регионального агропрома, создаются рабочие места на производстве и в смежных отраслях – сельском хозяйстве, торговле и логистике», – рассказал Духин.

«Мы слышим бизнес, поэтому нам важно создавать условия в регионе. У нас в сфере АПК действуют льготные инвестиционные кредиты, субсидии на компенсацию затрат, налоговые преференции. Это облегчает финансовую нагрузку, сокращает сроки окупаемости проектов и в перспективе повышает объём инвестиций в развитие агропрома», – добавил зампред областного правительства.