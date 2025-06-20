Зампред правительства Подмосковья Духин обсудил с производителями напитков развитие отрасли
Духин обсудил с производителями напитков развитие отрасли
Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин провёл на полях Петербургского международного экономического форума встречу с руководством Группы Компаний АО «АБ ИнБев Эфес». Обсуждали развитие отрасли производства напитков.
Компания объединяет 11 пивоваренных и три солодовенных завода, расположенных в разных регионах страны, в том числе в Подмосковье. Предприятие в городском округе Клин – один из крупнейших заводов АО «АБ ИнБев Эфес».
«Эта компания – один из лидеров отечественного пивоваренного рынка. Сейчас активно развивает направление безалкогольных напитков. Предприятия в её составе полностью обеспечивают себя ячменём и прочими зерновыми культурами отечественного производства. Такие крупные заводы стимулируют развитие регионального агропрома, создаются рабочие места на производстве и в смежных отраслях – сельском хозяйстве, торговле и логистике», – рассказал Духин.По его словам, растёт экспортный потенциал. В прошлом году объёмы поставок продукции Клинского завода увеличились на 7% по сравнению с 2023-м.
«Мы слышим бизнес, поэтому нам важно создавать условия в регионе. У нас в сфере АПК действуют льготные инвестиционные кредиты, субсидии на компенсацию затрат, налоговые преференции. Это облегчает финансовую нагрузку, сокращает сроки окупаемости проектов и в перспективе повышает объём инвестиций в развитие агропрома», – добавил зампред областного правительства.Участники встречи обсудили текущее состояние пивоваренного рынка. По итогам прошлого года, производственные мощности Клинского завода достигли 2,7 млн гектолитров. За пять месяцев этого года объём выпуска вырос на 9% относительно показателей аналогичного периода 2024 года.
Значительная часть приходится на растущую категорию безалкогольной продукции, доля которой в прошлом году превысила 20% объёма производства.
Как рассказали в Минсельхозпроде Московской области, в этом году господдержка сельхозтоваропроизводителей региона составляет 6 млрд рублей. Информацию о сроках отбора заявок, требованиях к получателю и необходимых документах можно найти с помощью сервиса «Календарь мер поддержки».