Зарайские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль, беспокоившую её 20 лет

24 сентября 2025, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Зарайской больницы удалили пациентке опухоль размером с футбольный мяч. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В стационар обратилась 73-летняя женщина с крупным новообразованием на спины. Его размер составлял 20 см в диаметре, а вес – полтора килограмма. Опухоль беспокоила пенсионерку более 20 лет, но на операцию она не решалась.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



Во время консультации хирург подробно объяснил женщине возможные последствия развития новообразования. Она согласилась на оперативное вмешательство и была госпитализирована в хирургическое отделение.

«К счастью, результаты анализов и компьютерная томография не подтвердили злокачественный характер новообразования. Во время вмешательства мы полностью удалили опухоль и выполнили кожную пластику для восстановления целостности тканей», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Павел Комаров.