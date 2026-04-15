Зарайский фестиваль «Перезагрузка» завоевал престижную премию UAwards 2026
Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» в Зарайске завоевал премию UAwards 2026 Университета креативных индустрий. Он первенствовал в номинации «Региональный импакт», сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Перезагрузка» – это ежегодный фестиваль в малом историческом городе Подмосковья.
«Кураторы прошлогоднего события Аксана Прутцкова и Михаил Левин предложили новую концепцию. Проект соединил масштабную выставку современного искусства «Дом от погреба до чердака», посвящённую теме дома, и первую городскую арт-резиденцию, основанную на исследовании локального контекста, городской среды и повседневной жизни Зарайска», – напомнили в пресс-службе.
В резиденции художники работали с историей места, его архитектурой, маршрутами и голосами жителей, создавая произведения, рождённые из непосредственного диалога с городом.
UAWARDS – это единая площадка для студентов, преподавателей, сотрудников университета и индустриальных партнеров. Премия позволяет заявить о себе и получить признание за вклад в развитие университетской среды, профессионального сообщества и индустрии.