Завершить проверку готовности школ Подольска планируют к 15 августа
В Подольске 1 сентября за парты 30 образовательных комплексов сядут около 48 тыс. школьников. Завершить проверку их готовности власти планируют к 15 августа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Межведомственная комиссия проверяет, насколько школы и детсады готовы к новому учебному году. Контролем занимаются сотрудники администрации, полиции и Росгвардии, медицинских служб.
«В округе работают 30 образовательных комплексов, то есть 164 здания. Проверку каждого планируем завершить до 15 августа», – сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.Комиссия проверяет безопасность на дорогах рядом с учебными заведениями, есть ли всё необходимое для занятий, как оснащены медицинские кабинеты и столовые. Оценивают также состояние зданий и территорий.
Все результаты заносят в электронный паспорт учреждения, который заменил бумажный документ.