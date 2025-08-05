Завершить проверку готовности школ Подольска планируют к 15 августа

05 августа 2025, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске 1 сентября за парты 30 образовательных комплексов сядут около 48 тыс. школьников. Завершить проверку их готовности власти планируют к 15 августа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Межведомственная комиссия проверяет, насколько школы и детсады готовы к новому учебному году. Контролем занимаются сотрудники администрации, полиции и Росгвардии, медицинских служб.

«В округе работают 30 образовательных комплексов, то есть 164 здания. Проверку каждого планируем завершить до 15 августа», – сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.