Завод домокомплектов в Кашире запустят этим летом
Завод по производству бетонных стеновых панелей и плит перекрытия для возведения многоквартирных домов строят в особой экономической зоне «Кашира». Сейчас готовность объекта составляет 92%. Запустить предприятие планируют летом текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Инвестиции в проект оцениваются в 2,8 млн рублей. Общая площадь завода составляет около 28 тысяч квадратных метров.
«Сейчас на объекте завершают отделку помещений и монтируют оборудование», — говорится в сообщении.На предприятии создадут порядка 300 рабочих мест. Сделанные там панели и плиты будут привозить на стройки и складывать, как конструктор, что значительно сократит сроки работ. В год на заводе планируют выпускать до 240 тысяч квадратных метров жилья.