Завод домокомплектов в Кашире запустят этим летом

27 апреля 2026, 19:06

Завод по производству бетонных стеновых панелей и плит перекрытия для возведения многоквартирных домов строят в особой экономической зоне «Кашира». Сейчас готовность объекта составляет 92%. Запустить предприятие планируют летом текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Инвестиции в проект оцениваются в 2,8 млн рублей. Общая площадь завода составляет около 28 тысяч квадратных метров.





«Сейчас на объекте завершают отделку помещений и монтируют оборудование», — говорится в сообщении.