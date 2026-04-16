Завод косметики «Аравия» запустит вторую очередь производства в городе Протвино

16 апреля 2026, 19:56

Завод косметики «Аравия» летом запустит вторую очередь производственно-складского комплекса в городе Протвино. Это позволит увеличить выпуск продукции на 40%.





Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал на предприятие обсудить с руководством и сотрудниками планы по развитию производства.



Продукция под брендом «Аравия» хорошо известна не только в России, но и в ближнем зарубежье. Компания активно развивается благодаря мерам поддержки со стороны властей Московской области. В июле планируется запуск второй очереди производственно-складского комплекса площадью 10 000 квадратных метров.

«Ключ к успеху завода – качество продукции, современные стандарты производства на всех этапах. Компания разрабатывает оригинальные рецептуры, ведёт собственные исследования. Команда постоянно стремится к развитию, и мы в этом активно помогаем. В 2022 году на полях Петербургского международного экономического форума подписали с гендиректором Олегом Востриковым соглашение об инвестициях, запуске новых линий. Под расширение производства «Аравия» получила участок рядом с действующим заводом по региональной программе «Земля за 1 рубль». Это позволило компании выйти на новый уровень», – отметил Воробьёв.

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Наш путь начался в 2017 году с реконструкции завода, а уже в начале 2022-го мы ввели в эксплуатацию новый четырёхэтажный корпус. Благодаря региональной программе «Земля за 1 рубль» начали масштабное расширение. Первую очередь новых мощностей запустили в конце прошлого года, а этим летом откроем вторую. К середине года у нас будет работать уже четыре производственные площадки. Мы выпускаем практически все виды косметики», – рассказал гендиректор компании «Новые технологии» Олег Востриков.

«Но главное наше достижение – это люди. С 2022 года мы приняли на работу 380 человек, и сегодня в нашем штате почти 500 сотрудников. 98% коллектива – жители городов Протвино, Серпухова и соседних городов. Люди приходят работать целыми семьями, у нас уже складываются трудовые династии», – отметил руководитель.