В Московской области стартует экологический марафон «Чистомай»

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
12-15 мая Центр чистой природы проводит на территории Подмосковья Всероссийский экологический марафон «Чистомай». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Задача экомарафона заключается в том, чтобы находить загрязнённые территории в регионе и очищать их. Присоединиться к мероприятию жители и гости региона могут на сайте. Нужно отыскать замусоренную территорию; зафиксировать её на фото; провести уборку и получить баллы», – говорится в сообщении.Наиболее активные участники получат призы и подарки: за 1 место – 30 тыс. рублей на покупки на маркетплейсе Ozon; за 2 место – электросамокат; за 3 место – набор эколога: экощипцы, перчатки, мешки, экологичную косметику и аксессуары для экологичного образа жизни.
Дополнительно накопленные баллы за задания можно будет обменять на другие призы – подписки на сервисы.
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Лора Луганская