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В Московской области стартует экологический марафон «Чистомай»

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

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12-15 мая Центр чистой природы проводит на территории Подмосковья Всероссийский экологический марафон «Чистомай». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Задача экомарафона заключается в том, чтобы находить загрязнённые территории в регионе и очищать их. Присоединиться к мероприятию жители и гости региона могут на сайте. Нужно отыскать замусоренную территорию; зафиксировать её на фото; провести уборку и получить баллы», – говорится в сообщении.
Наиболее активные участники получат призы и подарки: за 1 место – 30 тыс. рублей на покупки на маркетплейсе Ozon; за 2 место – электросамокат; за 3 место – набор эколога: экощипцы, перчатки, мешки, экологичную косметику и аксессуары для экологичного образа жизни.

Дополнительно накопленные баллы за задания можно будет обменять на другие призы – подписки на сервисы.

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В Подмосковье запустили линию по выпуску оборудования для сетей сотовой связи
29 апреля 2025, 19:59

Фото: пресс-служба компании Yadro

Подмосковная IT-компания Yadro запустила новую линию по производству модулей для отечественных сетей сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Открытие линии стало частью масштабного проекта по разработке и запуску промышленного производства базовых станций. Объём инвестиций оценивается в 30 млрд рублей. На линии будут собирать, тестировать и настраивать радиомодули. На первом этапе там смогут производить до 80 тыс. модулей в год. К концу года компания рассчитывает выйти на серийное производство», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие находится в особой экономической зоне «Дубна». Оно является самым большим на территории Восточной Европы и СНГ крупносерийным производством полного цикла подобной продукции.

Сейчас у компании Yadro подписаны форвардные контракты до 2030 года на поставку 55 тыс. базовых станций российской разработки трём операторам связи – Билайн, Ростелеком и МегаФон.

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В Подмосковье благодаря цифровой услуге установили 160 ёмкостей для сбора текстиля
29 апреля 2025, 19:48

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Предприниматели установили на территории Подмосковья 161 ёмкость для приёма текстиля с начала работы нового электронного сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Соглашения на размещение ёмкостей заключены посредством электронной услуги на региональном портале госуслуг, запущенной ведомством. 50 ёмкостей появилось в Химках; 39 – в Одинцове; 27 – в Подольске; 13 – в Краснознаменске; 11 – в Домодедове; семь – в Реутове; по пять – в Котельниках и Пушкинском; два – в Лосино-Петровском; по одному – в Балашихае и Мытищах», – отметили в министерстве.
Найти ближайший пункт приема вторичных ресурсов можно на сайте.

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В Коломне задержали виновников аварии на угнанном автомобиле
29 апреля 2025, 19:35

Фото: iStock / Rafa Jodar

Подмосковные полицейские задержали троих мужчин, совершивших ДТП на угнанном автомобиле. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
28 апреля у дома на улице Октябрьской революции в Коломенском городском округе произошла авария. Водитель легковой машины ВАЗ совершил попутное столкновение с автомобилем «Хёндэ». После этого он и пассажиры выбежали из автомобиля и покинули место ДТП.
«В аварии никто не пострадал. Позже владелец ВАЗа обратился в дежурную часть полиции с заявлением об угоне транспортного средства. Сотрудники уголовного розыска установили и доставили подозреваемых в отдел. Ими оказались трое жителей Подмосковья в возрасте от 22 до 26 лет», – отметила Петрова.
Сейчас полицейские проводят проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.

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Подольская сборная по футзалу стала победителем Школьной лиги Подмосковья
29 апреля 2025, 19:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда городского округа Подольск завоевала золото «Финала четырёх» по футзалу Школьной лиги Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В заключительном противостоянии сошлись коллективы из Подольска и Дмитрова. Сильнее оказались подольчане – 5:1.
«Просто шикарные соревнования. Мы в своём детстве могли только мечтать о такой Школьной лиге! Большое спасибо всем тем, кто создал этот турнир. Поддержка болельщиков просто прекрасная. Я сегодня как будто попал на матчи премьер-лиги», – сказал на церемонии награждения чемпион России по футболу, обладатель Суперкубка страны, бронзовый призёр чемпионата Европы Дмитрий Сычёв.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Лучшим игроком финального этапа лиги в составе команды Подольска признан Григорий Пурвин, а в составе сборной Дмитрова – Александр Карманов.

Посмотреть матчи «Финала четырёх», помимо Сычёва, пришли прославленные футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин и Александр Верижников.

На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов. Всего в соревнованиях Единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Подмосковья.

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Федеральная проверка признала Подмосковье готовым к пожароопасному сезону
29 апреля 2025, 19:06

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Подмосковье признали готовым к пожароопасному сезону. Об этом по результатам федеральной проверки заявил исполняющий обязанности председателя Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин.
«Подведены итоги проверки Московской области к пожароопасному сезону 2025 года. Комиссия Федерального агентства лесного хозяйства с 14 по 25 апреля выборочно проверила лесопожарные станции и лесничества. В состав комиссии вошли представители Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу и Авиалесоохраны», – рассказал Ларькин.
В этом году проверка готовности региона к пожароопасному сезону проводилась по 30 критериям. Среди них – готовность лесопожарных формирований, техники, оборудования, снаряжения и инвентаря, создание необходимого резерва, укомплектованность штата лесопожарных формирований и другие.

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