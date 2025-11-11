Заявки на Всероссийский конкурс команд городов-героев принимают до 20 ноября

11 ноября 2025, 18:31

Фото: АНО «Центр креативных индустрий «Новый Город»

Стартовала пригласительная кампания большого патриотического проекта – Всероссийского конкурса творческих сборных городов-героев «ГородА Победы Первые». Об этом объявили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск, реализующей проект вместе с Общественной палатой Московской области и АНО «Центр креативных индустрий «Новый Город».