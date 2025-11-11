Заявки на Всероссийский конкурс команд городов-героев принимают до 20 ноября
Стартовала пригласительная кампания большого патриотического проекта – Всероссийского конкурса творческих сборных городов-героев «ГородА Победы Первые». Об этом объявили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск, реализующей проект вместе с Общественной палатой Московской области и АНО «Центр креативных индустрий «Новый Город».
В Год защитника Отечества проект завершит череду памятных мероприятий к 80-й годовщине Великой Победы. Он станет мостом, соединяющим поколения, внесёт вклад в сохранение исторической памяти о подвигах фронтовиков и участников СВО.
Проект «ГородА Победы Первые» включает две составляющие. Первая – это командный конкурс творческих сборных на тему «За мирное небо, улыбки детей!». В конкурсе участвуют команды из населённых пунктов, имеющих звания «Город-герой», «Город воинской славы», «Город трудовой доблести» и «Город/населённый пункт воинской доблести». В формате шестиминутного театрализованного номера они расскажут о вкладе своей малой родины в Великую Победу, героях войн, волонтёрах, тружениках тыла, достижениях родного края.
Вторая составляющая – Арт-галерея «Победа соткана любовью». Мероприятие пройдёт в формате открытого выставочного пространства и ярмарки создателей предметов быта, народных художественных промыслов и одежды на тему Великой Отечественной войны и СВО.
Заявки на Всероссийский конкурс «ГородА Победы Первые» принимают до 20 ноября включительно. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать направление участия, подать заявку и дождаться обратной связи от организаторов.
В жюри войдут известные деятели культуры, искусства, участники СВО, представители молодёжных и ветеранских общественных и некоммерческих организаций. Команды-участницы наградят дипломами и подарками.
Проект реализуют при поддержке «Движения Первых», Мособлдумы, Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья, а также администрации Красногорска.
Читайте также: