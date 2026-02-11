Здоровье в мобильных комплексах проверили 17 000 жителей Подмосковья
Проживающие далеко от поликлиник жители Московской области могут проверить здоровье рядом с домом. Для этого в деревни и сёла выезжают мобильные комплексы.
С начала года эти комплексы приняли 17 000 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья. В них можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование, получить консультацию медиков.
«Мобильный комплекс – это фельдшерско-акушерский пункт на колёсах, который позволяет сделать доступнее первичную медицинскую помощь на отдалённых территориях. Автомобили оснащены всем необходимым для базовой диагностики. С начала года мобильные комплексы совершили 812 выездов. Здоровье рядом с домом смогли проверить почти 17 000 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Расписание выездов мобильных комплексов можно найти на сайтах медицинских организаций Подмосковья или в соцсетях. Для прохождения обследования предварительная запись не нужна. При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт.