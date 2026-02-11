Здоровье в мобильных комплексах проверили 17 000 жителей Подмосковья

11 февраля 2026, 17:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Проживающие далеко от поликлиник жители Московской области могут проверить здоровье рядом с домом. Для этого в деревни и сёла выезжают мобильные комплексы.





С начала года эти комплексы приняли 17 000 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья. В них можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование, получить консультацию медиков.

«Мобильный комплекс – это фельдшерско-акушерский пункт на колёсах, который позволяет сделать доступнее первичную медицинскую помощь на отдалённых территориях. Автомобили оснащены всем необходимым для базовой диагностики. С начала года мобильные комплексы совершили 812 выездов. Здоровье рядом с домом смогли проверить почти 17 000 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.