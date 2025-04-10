Земельные инспекторы Подмосковья прошли тестирование на знание законов

Фото: istockphoto.com/Chinnapong
Ежегодное тестирование муниципальных земельных инспекторов на предмет знания земельного законодательства России провело министерство имущественных отношений Московской области, проверку проходили 263 человека, сообщает пресс-служба ведомства.
«Всего на территории Московской области работают 263 земельных инспектора, включая руководящий состав администраций. Инспекторы следят за тем, чтобы землепользователи исполняли земельное законодательство. А для этого инспектор сам должен быть вооружён всеми необходимыми знаниями», — сказал глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.Тестирование проводилось в офлайн-режиме — в Доме правительства Московской области в Красногорске. В тестовое задание вошло 27 вопросов с различным количеством ответов, при этом правильными мог быть один или несколько вариантов. Вопросы касались законов, налогообложения, а некоторые из них содержали задания с конкретными примерами, связанными с деятельностью земельных инспекторов.
Инспекторы, которые правильно ответили только на половину или менее вопросов, отправятся на пересдачу.
Читайте также:
Ферме в Воскресенске передали 5 га земли под ульи и травы-медоносы
Многодетные семьи Подмосковья получили с начала года около 380 участков
Инвестор восстановит подмосковную усадьбу, в которой гостили Толстой и Менделеев
Лев Каштанов