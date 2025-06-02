Земельные инспекторы Подмосковья выявили нарушения на 20,9 тыс. участков

02 июня 2025, 11:06

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Более 60 тысяч участков проверили земельные инспекторы Московской области с начала текущего года. Различные нарушения были выявлены почти в трети случаев. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.





Проверка проводилась на участках СНТ, ИЖС и землях сельскохозяйственного назначения.





«Земельные инспекторы осмотрели более 60 тысяч земельных участков, на 20,9 тыс. из которых выявили признаки нарушений. Это более 22 тысяч гектаров. При этом правообладатели 6,9 тыс. участков исправили выявленные нарушения и начали использовать земли надлежащим образом», — сказал глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.