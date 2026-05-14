Землю для строительства дома с начала года получили 35 подмосковных врачей
35 подмосковных специалистов за четыре месяца 2026 года получили земельные участки для строительства домов. Они предоставлены в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона «Земля врачам», сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
В апреле землю получили ещё 11 работников здравоохранения, которые работают в больницах и поликлиниках региона. А за всё время действия региональной программы число таких врачей превысило цифру в 2630.
В рамках областной программы «Земля врачам» участки под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство предоставляют врачам 39 специальностей в 32 городских округах. После строительства дома они могут оформить землю в собственность.
Критерии участия в программе – специальность, признанная дефицитной для региональных больниц, и стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее трёх лет.
Подать заявку на получение земли можно в местной администрации.
