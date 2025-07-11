ДТП с трамваями произошло в Челябинске

11 июля 2025, 21:07

Трамваи столкнулись в Челябинске, водитель пострадала

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Столкновение движущихся друг другу навстречу трамваев произошло в Челябинске в пятницу, 11 июля. Как уточнили в Госавтоинспекции, ДТП случилось на перекрестке улицы Горького и проспекта Победы.





По словам очевидцев, одной из пострадавших оказали помощь на месте. Ею оказалась водительница одного из трамваев, пассажиры не пострадали.





«Похоже, это была водитель трамвая, потому что на ней был спецжилет. Ей перебинтовали ногу, она вышла из скорой самостоятельно и пошла к месту ДТП», — рассказала порталу 74.RU читательница Евгения.

