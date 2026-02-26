Жертвой пожара в частном доме под Волоколамском стал годовалый ребёнок

26 февраля 2026, 22:55

оригинал Фото: пресс-служба МЧС РФ

В Волоколамском муниципальном округе при пожаре погиб годовалый ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





Днём 26 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в деревне Нелидово на улице Крестьянской. На место сразу же направили пожарно-спасательные подразделения.

«Прибывшие пожарные увидели, что горит частный жилой дом. Площадь пожара составляла около 170 квадратных метров. В доме проживала многодетная семья. К моменту происшествия трое детей остались одни. Мальчики пяти и 11 лет самостоятельно покинули дом до прибытия спасателей. Позже на месте ЧП обнаружили тело годовалого ребёнка», – рассказали в ведомстве.