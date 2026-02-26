Спасатели провели в четырёх округах Подмосковья противопожарные рейды
Рейды по профилактике пожаров провели в округах Серебряные Пруды, Ступино, Серпухов и Кашира работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Жителям рассказали, как обезопасить своё жилище от пожаров и что следует предпринять при возгорании.
«Специалисты напомнили, что важно следить за исправностью проводки, не следует оставлять включёнными на ночь электрические приборы, особенно обогреватели, или пользоваться самодельными приборами, а также что нужно прятать от детей спички и средства для розжига», — говорится в сообщении.Людям также посоветовали установить дома дымовые пожарные извещатели и приобрести огнетушители. Кроме того, специалисты объяснили, как действовать во время пожара, чтобы спастись самому и помочь другим.