В Вольске мужчина пытался заживо сжечь знакомую и ее четверых детей

26 февраля 2026, 10:53

Жителя Вольска приговорили к 10 годам за покушение на убийство женщины и детей

Фото: iStock/PamWalker68

В Вольске суд приговорил 41-летнего местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за попытку сжечь заживо бывшую сожительницу и ее четверых детей. Об этом информирует прокуратура Саратовской области.