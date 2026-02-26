В Вольске мужчина пытался заживо сжечь знакомую и ее четверых детей
В Вольске суд приговорил 41-летнего местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за попытку сжечь заживо бывшую сожительницу и ее четверых детей. Об этом информирует прокуратура Саратовской области.
Инцидент произошел в двухэтажном деревянном доме на улице Ленина. Пьяный мужчина, обвиняемый в поджоге, подпер дверь тамбура черенком от лопаты и поджег ее. В момент возгорания в квартире находились 51-летняя женщина и четверо ее детей в возрасте от 10 до 18 лет.
Спасатели эвакуировали семью через окно. Ущерб от пожара составил более 600 тысяч рублей. Полицейские задержали поджигателя, который ранее уже был судим. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
До этого сообщалось, что в Бурятии 29-летняя женщина и двое детей погибли при пожаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
