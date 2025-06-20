Жильцам домов на улице Ворошилова в Серпухове восстановили водоснабжение

20 июня 2025, 20:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко оперативно отреагировал на сообщения в своём чате. Туда написали жители трёх многоквартирных домов на ул. Ворошилова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





За последние две недели там происходили неоднократные сбои в подаче холодной воды. Люди написали Шимко. После выездной администрации глава заехал на ул. Ворошилова и поговорил с жителями. После выезда специалистов ситуация стабилизировалась, но опасения ещё остаются.

«С МУП «Водоканал – Сервис» запланировали прокладку нового участка сетей водоснабжения, чтобы в будущем избегать подобных инцидентов», – прокомментировал Шимко.