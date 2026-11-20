20 ноября 2026, 14:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Многие ошибочно считают, что паллиатив – удел последних дней. Однако это совсем не так, заявил заведующий паллиативным отделением Клинской больницы Олег Дубников.





Паллиативная помощь – не поддержка безнадёжных пациентов в последние дни перед смертью. Это мнение в корне неверно и ограничивает доступ людей к необходимому уходу.

«На самом деле, паллиативная помощь может понадобиться человеку с того момента, как ему поставили диагноз заболевания, ограничивающего жизнь. Это важный этап, который начинается не тогда, когда лечение уже не помогает, а тогда, когда пациенту необходимы облегчение симптомов и улучшение качества жизни. Ключевое отличие современного подхода – в том, что паллиативная помощь не исключает лечение. Пациенты могут получать её параллельно с основным лечением на протяжении длительного времени, даже нескольких лет», – отметил врач.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Подобный подход позволяет человеку не доживать, а жить полноценно, справляясь с тяготами болезни и сохраняя достоинство на всех этапах пути. Важно помнить, что паллиатив – это не про отказ от борьбы, а про заботу и качество жизни с первых дней болезни», – заключил Дубников.