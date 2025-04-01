Житель Балашихи ограбил местный продуктовый магазин

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Ранее судимый 28-летний житель Балашихи вытащил деньги из кассы продуктового магазина и сбежал, полицейские сумели задержать злоумышленника, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инцидент произошёл в продуктовом магазине, расположенном на улице Маяковского в Балашихе. Мужчина зашёл туда вечером, увидел, что продавца, а также других покупателей нет, и пробрался за прилавок. В этот момент из подсобки вышла сотрудница магазина. Злоумышленник потащил её к кассе, но женщина вырвалась и убежала. А мужчина забрал деньги и скрылся», — говорится в сообщении.Полиция начала розыск и задержала злоумышленника по месту жительства. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Грабёж» и оставили под стражей до суда.
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Лев Каштанов