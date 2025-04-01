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Житель Балашихи ограбил местный продуктовый магазин

Видео: ГУ МВД по МО

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Ранее судимый 28-летний житель Балашихи вытащил деньги из кассы продуктового магазина и сбежал, полицейские сумели задержать злоумышленника, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инцидент произошёл в продуктовом магазине, расположенном на улице Маяковского в Балашихе. Мужчина зашёл туда вечером, увидел, что продавца, а также других покупателей нет, и пробрался за прилавок. В этот момент из подсобки вышла сотрудница магазина. Злоумышленник потащил её к кассе, но женщина вырвалась и убежала. А мужчина забрал деньги и скрылся», — говорится в сообщении.
Полиция начала розыск и задержала злоумышленника по месту жительства. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Грабёж» и оставили под стражей до суда.

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В Ступине обсудили поддержку участников и ветеранов СВО
01 апреля 2025, 10:56

Пресс-служба администрации г.о. Ступино

Встреча, посвящённая поддержке бойцов СВО, состоялась в округе Ступино, в ней приняли участие глава округа Сергей Мужальских, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, военный комиссар Юрий Быль и начальником окружного управления социального развития №13 Ирина Носова, а также ветераны и участники специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сергей Мужальских сообщил, что в настоящее время в зоне СВО служат более 800 жителей округа, а также рассказал о сборе гуманитарной помощи.

«С начала года округ собрал и отправил более двух тонн гуманитарного груза нашим защитникам, в прошлом году — около 50 тонн», — сказал Сергей Мужальских.
Кроме того, глава округа напомнил о мерах поддержке участников СВО и их семей, в которые входит оказание психологической и юридической помощи, первоочередное направление на медицинскую реабилитацию, бесплатное соцобслуживание на дому, а для детей — внеочередное зачисление в детсады, бесплатное посещение секций и школьное питание и пр.

Участники встречи обсудили помощь в трудоустройстве для участников СВО, получение ими социальных выплат и ряд других актуальных тем. Муниципальные власти также заверили, что будут оказывать всестороннюю поддержку местному отделению Ассоциации ветеранов СВО.

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#помощь
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В Подмосковье открылась онлайн-запись в школу
01 апреля 2025, 10:35

Фото: istockphoto.com/Zhang Shu

Первая волна записи в школы Московской области стартовала во вторник, 1 апреля, записать ребёнка можно через подмосковный портал госуслуг или мобильное приложение «Добродел», сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Приём заявок на запись в школу в первую волну продлится до 30 июня включительно. Запись открыта для будущих первоклассников, которые пойдут в школу по месту регистрации, а также для детей с льготным зачислением», — говорится в сообщении.
На областном портале госуслуг записать ребёнка в школу можно в разделе «Образование», подразделе «Образование детям». А в приложении «Добродел» следует набрать в строке поиска «Запись в школу».

В министерстве добавили, что записать ребёнка в школу не по месту регистрации можно будет с 6 июля.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 1 апреля составила пять баллов
01 апреля 2025, 10:15

Фото: istockphoto.com/Zhang Shu

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 1 апреля, наибольшие сложности с проездом отмечаются на семнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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Нейросеть контролирует чистоту более 7,7 тыс. дворов Московской области
01 апреля 2025, 10:09

Фото: istockphoto / monsitj

Искусственный интеллект обеспечивает чистоту и порядок в подмосковных дворах. Он контролирует более 7,7 тысяч дворов региона, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Нейросеть анализирует изображения с камер системы «Безопасный регион». При обнаружении нарушений она ставит задачи на их устранение, указывая точное местоположение проблемы. Затем ИИ проверяет выполнение работ. Этот инструмент снижает трудозатраты и повышает эффективность работы коммунальных служб. Благодаря искусственному интеллекту было устранено 140 тысяч нарушений чистоты и порядка, а количество жалоб на тему «Двор» сократилось на 28%.

Стоит отметить, что ознакомиться с успешными примерами внедрения высоких технологий в Московской области и других регионах России можно на портале «Цифровой регион».

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#онлайн
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#нейросеть
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Два подмосковных университета вошли в число лучших вузов России
01 апреля 2025, 10:01

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуеве и Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне вошли в число лучших российских вузов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Высокие позиции ГГТУ и ГСГУ подтверждают их устойчивое развитие, высокий уровень подготовки специалистов и востребованность образовательных программ», — отметили в министерстве.
Рейтинг, куда вошли в общей сложности 708 вузов России, был составлен по 14 критериям, в том числе по востребованности выпускников и репутации вуза среди работодателей. Оценивалась также научная деятельность вуза, его международный авторитет, достижения студентов, средний балл ЕГЭ абитуриентов и пр.

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